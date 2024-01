Mehrere Zentimeter Schnee im Süden Schleswig-Holsteins

Schnee liegt am Morgen auf den Feldern in Oberschwaben

Hamburg (dpa/lno). In den kommenden Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen Schleswig-Holsteins bis zu sieben Zentimeter Schnee. Der Schwerpunkt des Schneefalls liege südlich des Nord-Ostsee-Kanals, sagte ein Meteorologe des DWD am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch anderorts seien Schneefälle möglich.

Wegen Dauerfrosts bis in die kommende Woche müssen Autofahrende im Norden mit glatten Straßen rechnen. „Denn überall ist ja Nässe vorhanden“, sagte der Meteorologe. Am Freitag und Samstag seien tagsüber Temperaturen um den Gefrierpunkt zu erwarten, nachts werde es deutlich kälter. Am Sonntag gebe es voraussichtlich auch tagsüber minus ein Grad.

Nach den Schneefällen werde das Wetter am Sonntag wieder besser, sagte der Wetterexperte. An der Ostseeküste seien aber weitere Schneeschauer möglich.

