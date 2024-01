Halle mit Wohnmobilen brennt in Schülp nieder

Schülp (dpa/lno). Eine Halle mit Wohnmobilen auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöft in Schülp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstag vollständig niedergebrannt. Auch die vier Wohnmobile, zwei Wohnwagen und ein Mobilheim, die in der Halle standen, wurden zerstört, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Das Feuer war gegen 2.50 Uhr aus noch unbekanntem Grund ausgebrochen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei ebenfalls noch keine Angaben machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg