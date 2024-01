Gut 250 Millionen Euro an Lottogewinnen im Norden

Kiel (dpa/lno). Glücksspielende in Schleswig-Holstein haben 2023 beim Lotto laut einer Auswertung so viele Gewinne eingestrichen wie nie zuvor: Über alle Spiel- und Wettarten wurden insgesamt 254,7 Millionen Euro ausgeschüttet, wie Lotto Schleswig-Holstein am Donnerstag mitteilte. 2022 waren es 143 Millionen Euro gewesen. Dem standen Einnahmen in Höhe von 340,9 Millionen Euro gegenüber (2022: 323 Millionen).

Über alle Lotterien gesehen gaben die Menschen 2023 durchschnittlich 9,16 Euro pro Spielschein aus. Sie erteilten rund 37,2 Millionen Spielaufträge in den Lotto-Annahmestellen und über das Internet.

Es habe fünf neue Lotto-Millionäre gegeben. Ein Spieler erzielte am 23. Juni mit 120 Millionen Euro bei der Lotterie Eurojackpot den höchsten Gewinn, den Lotto Schleswig-Holstein den Angaben zufolge jemals auszahlte. Zuvor hatte der Rekord bei 31,1 Millionen Euro aus dem Jahr 2017 gelegen.

Der zweithöchste Gewinn im Norden ging am 6. Februar mit einer Gewinnsumme von rund 7,8 Millionen Euro in der Lotterie Lotto 6aus49 in den Südosten des Landes. Der Spielteilnehmende teilte sich mit sechs Richtigen samt passender Superzahl den damaligen Jackpot in Höhe von gut 15,6 Millionen Euro mit einem Spielteilnehmer aus dem Saarland.

Insgesamt erzielten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner 2023 über alle Spiel- und Wettarten insgesamt 52 Gewinne in Höhe von 50.000 Euro und mehr. Mit je sieben Großgewinnen gab es in den Kreisen Pinneberg und Ostholstein die meisten Glückspilze, es folgten Stormarn und die Stadt Kiel mit jeweils sechs Großgewinnen. Die meisten Großgewinne gab es bei der Lotterie Eurojackpot (19) und bei Lotto 6aus49 (9).

Im vergangenen Jahr setzten die Norddeutschen 20,9 Millionen Euro (2022: 16,6 Millionen) bei der Umweltlotterie Bingo! ein. Davon erhielt das Land Schleswig-Holstein rund 5,2 Millionen Euro für nachhaltige Projekte.

Die Zweckabgaben und Lotteriesteuern beliefen sich bei Lotto Schleswig-Holstein auf rund 130 Millionen Euro (2022: 124 Millionen). Der Sport wurde über die Zweckabgaben mit gut 11 Millionen Euro gefördert.

