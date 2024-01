Ein Schild mit der Aufschrift «Notaufnahme» hängt an einem Krankenhaus.

Hamburg (dpa/lno). Ein 19-Jähriger ist im Hamburger Hafen von einer Hadag-Fähre in die Elbe gestürzt und reanimiert worden. Er sei am Mittwochabend ohne Puls von einem Rettungsboot aus dem kalten Wasser geholt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Nach erfolgreicher Reanimierung sei sein Zustand im Krankenhaus inzwischen stabil. Der junge Mann sei aus Unachtsamkeit über Bord gefallen.

