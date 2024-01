Prozess gegen 19-Jährigen: Verdacht sexuellen Missbrauchs

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Kiel (dpa/lno). Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich ein 19-Jähriger von Donnerstag (9.00 Uhr) an vor dem Kieler Landgericht verantworten. Dem Angeklagten werden vier Taten aus dem April 2023 vorgeworfen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Weil er zur Tatzeit 18 Jahre alt war, kann es sein, dass für Teile der Beweisaufnahme die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird.

Dem Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, eine damals Zwölfjährige unter Drohungen gezwungen haben, mit ihm in Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu einer verlassenen Baracke zu gehen. Dort soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Einen Tag später soll er in Neumünster von einem unter 14 Jahre alten Mädchen unter Drohung mit einem Messer verlangt haben, sich teilweise zu entkleiden. Wieder kam es zu sexuellen Handlungen, die der Angeklagte teilweise per Handy gefilmt haben soll. Danach soll er gedroht haben, sie umzubringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg