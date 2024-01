Heim-EM im Blick: Handballer testen gegen Portugal

Flensburg. Deutschlands Handballer bestreiten sechs Tage vor dem Start in die Heim-EM ihr vorletztes Testspiel. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am Donnerstag (16.00 Uhr/ARD) in Flensburg auf Portugal. Zwei Tage später spielen beide Teams in Kiel erneut gegeneinander. Nach zwei Kurz-Lehrgängen rund um Silvester sind die Partien für die DHB-Auswahl eine wichtige Standortbestimmung vor der Europameisterschaft. Deutschland startet am 10. Januar mit dem Spiel gegen die Schweiz in das Heimturnier.

