Mehr als 50 Verstöße bei Kontrollen von Scootern und Rädern

Kiel (dpa/lno). Bei Kontrollen von Fahrrädern und E-Scootern haben Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst am Dienstag in Kiel insgesamt 54 Verstöße festgestellt. Alleine an einem Kontrollposten verzeichneten Einsatzkräfte neun Rotlichtverstöße, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Außerdem beanstandeten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten viermal das Fahren auf dem Gehweg sowie der falschen Straßenseite.

19 Rad- und Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer wurden dabei erwischt, wie sie außerhalb der erlaubten Zeiten durch die Fußgängerzone fuhren. 20 weitere rollten trotz Verbots über die Ersatzbrücke der Hörnbrücke. Außerdem ahndeten die Polizistinnen und Polizisten drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und vollstreckten einen Haftbefehl.

Positiv fiel den Beamtinnen und Beamten der gute Zustand von einem Großteil der Räder auf. Nur in Einzelfällen stellten sie Mängel fest. Gegen einen 49-Jährigen schrieben sie eine Anzeige, weil er die Kontrollkräfte beleidigte.

