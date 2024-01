Hamburgs Torwart Johannes Bitter in Aktion.

Düsseldorf. Handball-Weltmeister Johannes Bitter wird bei der am 10. Januar beginnenden Heim-Europameisterschaft als Co-Kommentator arbeiten. Der 41 Jahre alte Torhüter des HSV Hamburg verstärkt das Team der ARD und soll die Spiele der deutschen Mannschaft analysieren. Dies gab der Sender am Mittwoch bekannt. Seine Premiere gibt Bitter am Donnerstag beim Test-Länderspiel gegen Portugal.

