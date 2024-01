Gesuchter Mann fragt bei Bundespolizei nach Geldbörse

Hamburg (dpa/lno). Auf der Suche nach seiner Geldbörse ist ein mit Haftbefehl gesuchter 45-Jähriger auf einem Revier der Bundespolizei in Hamburg-Altona erschienen. Er gab an, das Portemonnaie mit 800 Euro verloren zu haben, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten stellten im Rahmen der Recherche am Dienstag fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Hamburg vorlag. Er wurde seit Dezember gesucht. Der 45-Jährige werde verdächtigt, von Ende Juni bis Anfang August drei gewerbsmäßige Diebstähle begangen zu haben. Da laut Bundespolizei Fluchtgefahr bestand, wurde der Mann verhaftet.

