Kaum Sturm-Einsätze in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Trotz Warnungen vor Hochwasser ist die Lage in der Nacht zum Mittwoch in Hamburg und Schleswig-Holstein ruhig geblieben. „Wir hatten viel Regen, aber für uns nichts Dramatisches“, berichtet die Polizei Hamburg am Mittwochmorgen.

Auch die zentralen Polizeileitstellen in Schleswig-Holstein berichten von einer ruhigen Nacht. In Quickborn lief in der Nacht ein Graben über - das Wasser musste von einer Straße abgepumpt werden. Verletzt wurde dabei niemand, so die Polizei in Elmshorn.

Am Mittwoch müssen sich Hamburg und Schleswig-Holstein auf noch mehr Sturm und Regen einstellen. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll der Dauerregen bis in den späten Nachmittag hinein andauern. Gebietsweise werden Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde erwartet.

