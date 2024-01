Holstein Kiels Simakala geht per Leihe nach Kaiserslautern

Kiel (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verleiht Neuzugang Ba-Muaka Simakala an Ligakonkurrent 1. FC Kaiserslautern. „Aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive können wir „Chance“ Simakala nicht die Einsatzzeiten zusichern, die er für seine Entwicklung braucht“, sagte Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver in einer Pressemitteilung am Dienstag. „Daher ist der Schritt nach Kaiserslautern eine für alle Seiten sinnvolle Lösung.“

Simakala war zu Saisonbeginn von Aufsteiger VfL Osnabrück zum aktuellen Tabellenführer der 2. Liga gewechselt. Unter Trainer Marcel Rapp kam der 26 Jahre alte Offensivspieler jedoch nur selten zu Einsätzen. Kein einziges Spiel bestritt Simakala über die vollen 90 Minuten, wurde oft nur eingewechselt. „Mein Ziel ist es, in Kaiserslautern Spielpraxis in der 2. Liga zu sammeln“, sagte Simakala.

