24-Jähriger nach kurzer Freiheit wieder in Haft

Flensburg (dpa/lno). Nach seiner Haftentlassung am 29. Dezember hat ein junger Mann die Freiheit nur kurz genießen können. Bundespolizisten kontrollierten den 24-Jährigen in der Nacht zu Dienstag am Flensburger Bahnhof und steckten ihn gleich wieder hinter Gitter. Gegen den Mann lag eine Fahndung wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe in Höhe von 700 Euro vor, wie die Bundespolizei mitteilte. Dem 24-Jährigen stehen jetzt 45 Tage Ersatzfreiheitsstrafe bevor. Zuvor hatte er 14 Tage wegen Diebstahls in Thüringen eingesessen. Das sei bereits sein dritter Gefängnisaufenthalt im Jahr 2023 gewesen.

