Schleifähre zwischen Kosel und Brodersby unterbricht Verkehr

Kosel/Brodersby (dpa/lno). Die Schleifähre zwischen Kosel (Schwansen) und Brodersby (Angeln) unterbricht von Mittwoch an bis voraussichtlich Ende Januar ihren Verkehr. Hintergrund ist der Wechsel zur neuen solarbetriebenen Schleifähre „Missunde III“, wie ein Sprecher des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz am Dienstag sagte. Zunächst seien Vorarbeiten an den beiden Anlegern vorgesehen. Am 8. Januar sollen die Hauptarbeiten beginnen. Die „Missunde III“ liegt aktuell im Hafen von Kappeln. Sie war in Sachsen-Anhalt gebaut worden.

Die „Missunde III“ wird mit Batterie- und Solarunterstützung betrieben. Die rund 3,3 Millionen Euro teure Fähre ist leiser, emissionsfrei und deutlich größer als ihre 2003 in Dienst gestellte Vorgängerin. Erstmals können damit auch Reisebusse und landwirtschaftliche Fahrzeuge über die Schlei setzen. Der Vorgänger „Missunde II“ hatte jährlich bis zu 120.000 Fahrzeuge und 50.000 Fahrräder befördert.

