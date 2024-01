HSV-Stürmer Königsdörffer spielt für Ghana beim Afrika-Cup

Hamburg. Fußball-Profi Ransford-Yeboah Königsdörffer vom Hamburger SV nimmt mit der Nationalmannschaft Ghanas am Afrika-Cup in der Elfenbeinküste teil. Der 22 Jahre alte Stürmer wurde am Montag in den endgültigen Kader für das Turnier vom 13. Januar bis 11. Februar berufen und wird dem HSV deshalb zu Beginn der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga fehlen. Neben Königsdörffer gehört auch der ehemalige Holstein-Kiel- und Hannover-96-Spieler Kingsley Schindler (Samsunspor/Türkei) zum Aufgebot des viermaligen Afrika-Cup-Siegers Ghana.

