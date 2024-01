Ministerin dankt Polizei und Feuerwehr für Silvestereinsatz

Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat eine insgesamt positive Bilanz der Silvesternacht gezogen. Die Polizei habe landesweit etwa 955 Einsätze im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel gezählt. „Ich danke allen Frauen und Männern von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ausdrücklich für ihren umsichtigen, besonnenen und schnellen Einsatz in der Silvesternacht. Sie haben dafür gesorgt, dass die sehr große Mehrheit der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner friedlich und sicher feiern konnte“, sagte sie am Montag.

Die Polizei habe sich umfassend und mit zusätzlichen Kräften auf die Silvesternacht vorbereitet und auch ein besonderes Augenmerk auf mögliche Einsatzschwerpunkte gelegt. Dieses Konzept sei aufgegangen, so die Ministerin. Größere Krawalle oder Einsatzlagen habe es nicht gegeben. Vereinzelt wurden laut Sütterlin-Waack Polizeikräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen, wie etwa in Kiel, Lübeck, Flensburg oder Elmshorn. Dabei seien Beamtinnen und Beamten teils leicht verletzt worden. Auch die Feuerwehr habe in dem Zusammenhang keine größeren Vorfälle gemeldet.

