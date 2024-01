Rendsburg (dpa/lno). Eine positive Bilanz der Silvesternacht hat der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde gezogen. Es habe weniger Einsätze als befürchtet gegeben, teilte ein Sprecher am Neujahrsmorgen mit. Im Zeitraum von 12.00 Uhr am Silvestertag bis um 7.00 Uhr an Neujahr habe es 18 Brandeinsätze gegeben, meistens wegen brennender Mülltonnen. Die Integrierte Regionalleitstelle Mitte sei gut vorbereitet gewesen.

