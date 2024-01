Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Geldtransport

Hamburg (dpa/lno). Nach einem Überfall auf einen Geldtransport in Hamburg sucht die Polizei Zeugen. Die Tat geschah am Freitagabend am Billstedter Einkaufszentrum. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hatte der 53 Jahre alte Bote das Gebäude im Bereich des Lieferanteneingangs verlassen, als ein Mann ihn mit einer Schusswaffe bedrohte, ihn mit der Waffe den Kopf schlug und ihm dann den Geldkoffer entriss, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend sei der Räuber samt Beute zu Fuß geflüchtet. Der Geldbote erlitt eine leichte Kopfverletzung und wurde im Krankenhaus behandelt.

Der Täter ist der Beschreibung nach 22 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat eine schlanke Figur und trägt einen kurz geschnittenen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Daunenjacke mit Kapuze.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Rufnummer +49 40 4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

