Großeinsatz der Feuerwehr wegen brennender Sauna in Hotel

Hamburg (dpa/lno). Eine brennende Sauna in einem Hamburger Hotel hat am Sonntag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten ausgelöst. Eine automatische Brandmeldeanlage hatte am Mittag Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe die Sauna im ersten Obergeschoss des Hotels in Vollbrand gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Das Hotel in einem achtgeschossigen Gebäude sei geräumt worden. Drei Menschen seien vom Rettungsdienst untersucht worden, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus. 73 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Am frühen Nachmittag waren letzte Kräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

