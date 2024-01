Zwei Kinder bei Unfall mit Feuerwerk verletzt

Havetoft (dpa/lno). Beim Hantieren mit Feuerwerk sind in Havetoft (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Junge und ein Mädchen verletzt und ein Haus schwer beschädigt worden. Ein 15-Jähriger erlitt bei dem Unglück am Samstagabend schweren Brandverletzungen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Ein zehn Jahre altes Mädchen wurde leicht verletzt. Bei dem Unglück auf dem Dachboden des Hauses brach Feuer aus. Das Gebäude ist vorläufig nicht mehr bewohnbar.

