Tödlicher Methadon-Drink: Drei Angeklagte vor Gericht

Hamburg (dpa/lno). In Hamburg stehen ab Dienstag drei Männer vor Gericht, die für den Tod eines 39-jährigen Mannes im April verantwortlich sein sollen. Den Angeklagten wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Freitag gemeinschaftlicher Mord und Raub mit Todesfolge vorgeworfen. Der Prozess läuft am Landgericht.

Die drei Männer haben nach Polizeiangaben zunächst im April gemeinsam mit dem 39-Jährigen Alkohol getrunken und Drogen genommen. Währenddessen sollen die Männer dem Opfer heimlich Methadon in sein Getränk gemischt haben. Der 39-jährige Mann starb daraufhin in der Wohnung eines der Angeklagten an einer Überdosis. Die Männer - nach früheren Angaben der Polizei ein Deutscher, ein Serbe und ein Syrer - sollen daraufhin die Armbanduhr und Bargeld abgenommen haben.

Am Folgetag drangen die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft in die Wohnung des 39-Jährigen ein. Dort sollen sie Wohnungs- und Fahrzeugschlüssel, Mobiltelefone, Geschäftsunterlagen und technische Geräte gestohlen haben.

