Hannover vor schwerem Nordduell in Kiel

Hannover (dpa/lni). Fußball-Zweitligist Hannover 96 kann die Herausforderung beim starken Tabellenzweiten Holstein Kiel wieder mit Cedric Teuchert angehen. Zumindest für einen Kurzeinsatz kommt der 26 Jahre alte Torjäger der 96er im Samstagabend-Spiel infrage (20.30 Uhr/Sky und Sport1). „Wenn wir ihn brauchen für 15 Minuten, dann - glaube ich - hat er das im Tank“, sagte Trainer Stefan Leitl am Freitag.

Der mit acht Treffern beste 96-Torschütze dieser Saison fehlte etwa sieben Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung. Erst in dieser Woche kehrte Teuchert ins Training zurück.

Leitl sprach von einem sehr schwierigen Auswärtsspiel. „Trotzdem sind wir gewillt, aus Kiel Punkte mitzunehmen“, sagte er.

Die Kieler sind eines der Überraschungsteams der Liga. Sie werden auf jeden Fall auf einem der beiden Aufstiegsplätze in die Winterpause gehen.

Holstein stehe zu Recht auf Platz zwei, sagte Leitl. 96 hat bereits acht Punkte Rückstand auf den letzten Gegner des Jahres und muss am Samstag vor allem punkten, um den Anschluss an Platz drei aufrechtzuerhalten. Leitl will unbedingt „oben in der Spitzengruppe dabei bleiben“.

In den vergangenen vier Begegnungen gelang Hannover kein Sieg. Die 96er holten zuletzt Anfang November im Niedersachsen-Duell beim 2:0 gegen Eintracht Braunschweig drei Punkte. Danach folgten drei Remis und eine Niederlage.

In Kiel werden viele 96-Akteure krankheitsbedingt fehlen, darunter Max Besuschkow. Christopher Scott musste das Training nach einem Schlag in den Rücken abbrechen. Innenverteidiger Phil Neumann ist neben Teuchert auch wieder ins Training eingestiegen. Rückenprobleme hatten ihn zuvor belastet.

