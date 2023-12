Fußgängerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno). Eine 39 Jahre alte Fußgängerin ist in Hamburg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe den ersten Erkenntnissen nach am Donnerstagabend trotz roter Ampel eine Kreuzung im Stadtteil Eimsbüttel überquert und sei dabei vom Auto erfasst worden, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Der Autofahrer flüchtete zunächst zu Fuß und konnte durch Mitfahrer im Auto aber telefonisch davon überzeugt werden, zum Unfallort zurückzukommen. Als Grund für die Flucht nannte der Polizeisprecher möglicherweise einen Schock. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg