Niclas Ekberg verlässt am Saisonende den THW Kiel

Kiel (dpa/lno). Handball-Rekordmeister THW Kiel und Niclas Ekberg gehen am Ende der laufenden Saison nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, kehrt der 34 Jahre alte Rechtsaußen in seine schwedische Heimat zurück. Bei seinem Heimatclub Ystads IF hat Ekberg einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Niclas Ekberg kam 2012 von AG Kopenhagen aus Dänemark zum THW. Seitdem gewann der Linkshänder mit den Kielern sechsmal die deutsche Meisterschaft, viermal den DHB-Pokal, fünfmal den Supercup, 2019 den EHF-Pokal und 2020 die Champions League. Mit der schwedischen Nationalmannschaft holte er 2012 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in London und 2022 den Titel bei der Europameisterschaft. Für die „Zebras“ erzielte der 1,91-Meter-Mann in bisher 595 Partien 2627 Tore.

„Ich bin unglaublich stolz, ein Teil von diesem Verein zu sein. Die Jahre in Kiel waren eine Zeit voller erfüllter Träume. Ich habe alles erlebt, was man in seinem Profi-Leben überhaupt erwarten kann“, sagte Ekberg. Nach dem Abgang des Schweden werden Sven Ehrig und Lukas Zerbe, der zur kommenden Spielzeit vom TBV Lemgo Lippe nach Kiel wechselt, das THW-Duo auf der rechten Außenbahn bilden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg