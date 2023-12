Zweite Einsatzhundertschaft soll 2027 aufgestellt sein

Kiel (dpa/lno). Der Aufbau einer zweiten Einsatzhundertschaft der Polizei in Schleswig-Holstein soll nach Angaben der Bildungsministerin Karin Prien bis 2027 abgeschlossen sein. „Unsere Sicherheit hat höchste Priorität“, betonte die CDU-Politikerin, die im Kieler Landtag als Vertretung für die erkrankte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ans Pult getreten war.

Bereits seit August sei ein erster Zug der zweiten Einsatzhundertschaft mit 25 Beamtinnen und Beamten fertig aufgestellt. Bis zum Jahr 2027 werde die Hundertschaft dann auf die letztendliche Größe von 123 Polizistinnen und Polizisten anwachsen, sagte Prien. Damit reagierte sie auf einen Antrag der SPD vom Donnerstag, in dem die schwarz-grüne Regierungskoalition aufgefordert wird, den Aufbau bis zum Ende der Legislaturperiode - also vor der nächsten Landtagswahl voraussichtlich im Frühjahr 2027 - fertigzustellen.

Dieser vollständige Aufbau bedeute konkret, dass Polizisten in der Fläche ebenso wie die erste Einsatzhundertschaft entlastet würden, sagte Prien. Somit werde die Sicherheit des Landes in Zeiten großer Unsicherheiten gestärkt, so Prien weiter. Dies sei angesichts angespannter Haushaltslagen nicht selbstverständlich gewesen.

„Der Staat, der das staatliche Gewaltmonopol durchsetzen will, muss auch für eine anständige Ausstattung der Polizei sorgen“, betonte der ehemalige Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Er sei für die Prioritätensetzung im Haushalt dankbar. Der SPD-Antrag habe wohl nun dazu beigetragen, dass es klare Aussagen zur Einsatzhundertschaft gebe.

Die derzeitige Situation in der Landespolizei ist laut Buchholz auf Dauer nicht angenehm - trotz der Personalverstärkung der letzten Jahre. Daher sei es richtig gewesen, an dem Aufstellungspfad der zweiten Einsatzhundertschaft festzuhalten.

