Streifenboot „Seestern“ der Wasserschutzpolizei getauft

Kiel (dpa/lno). Die Wasserschutzpolizei in Kiel hat am Donnerstag ihr neues Streifenboot „Seestern“ getauft. Der Name geht nach Angaben des Innenministeriums auf eine Bürgerbeteiligung zurück. Die Teilnehmer hätten sich mehrheitlich für Namen aus dem Bereich Meeresbewohner ausgesprochen. Weitere neue Streifenboote sollen folgen. „Der neue Bootstyp lässt sich im Küstenmeer, in küstennahen Gewässern und in Häfen und Binnenwasserstraßen einsetzen und ist außergewöhnlich anwenderfreundlich“, teilte Innenstaatssekretärin Magdalena Finke mit. „Vor allem, weil auf gute Fahreigenschaften und auf die Einsatztauglichkeit bei nahezu allen Wetter- und Wellenlagen geachtet wurde.“

Mit dem neuen Standardstreifenboot könnten die in die Jahre gekommenen bisherigen Streifenboote ausgetauscht werden. Innere Sicherheit bedeute in Schleswig-Holstein auch maritime Sicherheit. Nord- und Ostsee, Inseln und Halligen, Häfen und Binnenwasserstraßen seien einzigartige Gebiete mit sensiblen Infrastrukturen.

