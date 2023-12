Polizei ertappt möglichen Serien-Einbrecher

Hamburg (dpa/lno). Dank eines Alarms auf dem Mobiltelefon eines Hausbewohners hat die Polizei in Hamburg-Harburg einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt, auf dessen Konto wohl mehrere Kellereinbrüche gehen. Der 37-Jährige sei von den Beamten noch im Keller des Mehrfamilienhauses angetroffen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei seien am Dienstagmorgen auch zwei weitere aufgebrochene Kellerabteile entdeckt worden. Zudem fanden die Beamten unter anderem Eisenfeilen als mögliche Aufbruchwerkzeuge in seinen Sachen.

Ob und welche weiteren Einbrüche dem Mann noch zugeordnet werden können, werde nun geprüft. Den Angaben zufolge gibt es Hinweise darauf, dass er allein im November für 47 weitere Taten in Harburg, Heimfeld und Eißendorf verantwortlich sein könnte. Ein Richter erließ am Mittwoch Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

