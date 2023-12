Handball-Nordduell Hamburg gegen Flensburg im Viertelfinale

Köln (dpa/lno). Im Viertelfinale um den deutschen Handball-Pokal kommt es zu einem Nordduell zwischen dem HSV Hamburg und der SG Flensburg-Handewitt. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Köln, die von U21-Weltmeister Sören Steinhaus vorgenommen wurde. Die Partie ist die Neuauflage des Achtelfinales aus dem vergangenen Wettbewerb. Im Dezember 2022 hatte sich die SG mit 35:28 durchgesetzt.

Das Top-Duell in der Runde der besten acht Clubs ist die Wiederholung des diesjährigen Endspiels zwischen Champions-League-Sieger und Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg gegen den Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen. Im Finale im April hatten die Löwen nach Siebenmeterwerfen 36:34 gewonnen. Der einzige im Wettbewerb verbliebene Zweitligist TuS N-Lübbecke empfängt die MT Melsungen. Die Füchse Berlin haben den VfL Gummersbach zu Gast.

Die Spiele des Viertelfinales werden nach der Europameisterschafts-Pause am 3. und 4. Februar 2024 ausgetragen. Das Finalturnier findet dann am 13. und 14. April in Köln statt.

