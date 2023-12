Elektrifizierung der AKN-Strecke: Gericht bestätigt Planung

Schleswig (dpa/lno). Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat die Pläne für eine Elektrifizierung der AKN-Bahnstrecke von Hamburg-Eidelstedt nach Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) bestätigt. Das sei eine gute Nachricht für Tausende Pendlerinnen und Pendler im südlichen Schleswig-Holstein, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die geplante S-Bahnlinie S21 sei ein wichtiges Bahn-Vorhaben im Hamburger Rand.

Nach einer Entscheidung des vierten Senats vom Mittwoch darf die AKN Eisenbahn die bestehende Strecke über eine Oberleitungsanlage elektrifizieren, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Es ist damit möglich, die Strecke zwischen den Bahnhöfen Quickborn und Ellerau zweigleisig auszubauen und verschiedene Anpassungsarbeiten entlang der Strecke vorzunehmen.

Gegen die Planungen hatten 24 unmittelbare Anwohnerinnen und Anwohner geklagt. Sie stellten das Projekt wegen aus ihrer Sicht rückläufigen Fahrgastzahlen grundsätzlich in Frage. Außerdem rügten sie die Lärmbelastung durch Bauarbeiten und auch im Betrieb sowie die teilweise Inanspruchnahme von Grundstücken für den Bau von Oberleitungsmasten.

Nach Ansicht der Richter wird der Lärmbelastung in der Bauphase ausreichend Rechnung getragen. Nichts zu bemängeln hatten sie an der Prognose des Verkehrsministeriums, dass durch den Betrieb keine Lärmzunahme zu erwarten sei. Auch die Inanspruchnahme der Grundstücke sei rechtmäßig. Der Senat hatte auch keine Bedenken, was die Entscheidung für eine Oberleitung statt einer Stromschiene angeht.

Das Gericht ließ eine Revision gegen die Entscheidung nicht zu (Az. 4 KS 2/22). Klagende können binnen eines Monats nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht erheben.

Laut AKN kann die S-Bahn voraussichtlich Ende 2028 in Betrieb gehen. Dann sollen Fahrgäste ohne Umstieg von Kaltenkirchen über den Hamburger Hauptbahnhof bis nach Stade in Niedersachsen fahren können.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg