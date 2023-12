Kommunen Stadt Flensburg erweitert Absperrung an abgesackter Kaikante

Flensburg (dpa/lno). Die Stadt Flensburg erweitert aus Sicherheitsgründen den gesperrten Bereich an der abgesackten Kaikante im Hafen. Grundlage seien Untersuchungen eines Gutachters, teilte das Technische Betriebszentrum der Stadt am Donnerstag mit. Wahrscheinlich bis Mitte Februar solle ein Gutachten zum Zustand des Bereichs vorliegen. Unter anderem würden Taucher das beschädigte Ufer an der Schiffbrücke untersuchen.

Im Oktober hatte eine schwere Ostseesturmflut den Bereich des Flensburger Hafens unter Wasser gesetzt. Wenig später sackte die Kaikante auf etwa 40 Metern Länge ab und wurde auf weiteren rund 60 Metern instabil.

