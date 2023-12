Mattuschka: Holstein Kiels Tom Rothe zur EM

Kiel (dpa/lno). Sky-Experte Torsten Mattuschka hält Holstein Kiels Tom Rothe für einen geeigneten Kandidaten für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft. „Vielleicht ist Rothe sogar ein Spieler, den man im Sommer bei der EM sieht“, sagte Mattuschka den „Kieler Nachrichten“ (Donnerstag). „Der Junge performt ohne Ende und ist körperlich sehr stabil. Mit seinem Körper hat er eine unglaubliche Dynamik.“

Linksverteidiger Rothe war im Sommer von Borussia Dortmund an Kiel ausgeliehen worden. In der laufenden Saison kommt der 19-Jährige auf 16 Zweitliga-Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte und fünf Vorlagen beisteuerte. „Wir haben es allgemein im deutschen Fußball in den vergangenen Jahren verpasst, jungen Spielern die entsprechende Spielzeit zu geben“, sagte Mattuschka. Holstein Kiel und Trainer Marcel Rapp würden diesen Spielern das Vertrauen geben: „Und sie zahlen es mit Leistung zurück.“

Um vermehrt jungen Spieler Spielpraxis zu bieten, könnte sich Mattuschka sogar feste Regeln vorstellen. „Ich würde mir wünschen, dass es zur Pflicht wird, zwei bis drei junge deutsche Spieler bei den Profis einsetzen zu müssen“, sagte der 43-Jährige. „Sie müssen ja keine Spiele von Anfang an machen. Aber sie gegen Gleichaltrige spielen zu lassen, da sind sie ohnehin die Besten. In einer Profi-Kabine sind die Hierarchien und Strukturen anders.“

