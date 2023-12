Horst Hrubesch denkt nicht an einen Abschied vom Fußball

Hamburg (dpa/lno). Horst Hrubesch denkt auch mit 72 Jahren noch nicht an einen Abschied vom Fußball: „Ich muss zugeben: Hin und wieder sitze ich abends zu Hause und der Kopf rattert sehr wegen all der Themen. Gerade momentan. Aber solange ich das Gefühl habe, dem Fußball etwas geben zu können, mache ich weiter. Es gibt da keine Altersgrenze für mich“, sagte der Interimstrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und Nachwuchsdirektor des Zweitligisten Hamburger SV der „Hamburger Morgenpost“ (Donnerstag).

Gerade mit den deutschen Frauen hat die HSV-Ikone noch viel vor. Ende Februar geht es in der Endrunde der Nations League um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris: „Olympia wäre nochmal ein absolutes Highlight. Für die Mädels, aber auch für mich“, sagte Hrubesch. Der frühere Nationalspieler kann sich vorstellen, die DFB-Auswahl auch in der französischen Hauptstadt zu betreuen: „Wenn alles gewährleistet ist, in Sachen Gesundheit und auch in Bezug auf die Absprachen zwischen dem DFB und dem HSV.“

Dem HSV-Talent und von vielen Clubs umworbenen U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, rät der Nachwuchsdirektor der Hamburger zum Verbleib in der Hansestadt: „Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg wäre, jetzt zu wechseln“, sagte Hrubesch und ergänzte: „Es geht darum, Bilal einen Weg aufzuzeigen. Das haben wir getan. Sollte es aber nur um die finanziellen Dinge gehen, wird es natürlich schwer für uns.“

