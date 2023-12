Wasserkocher auf Herd: viel Rauch in Flüchtlingsunterkunft

Hamburg (dpa/lno). Ein stark qualmender Wasserkocher auf einem Elektroherd hat in der Nacht zu Donnerstag einen Feuerwehreinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld ausgelöst. Nach Mitternacht seien plötzlich mehrere Notrufe zeitgleich bei der Leitstelle eingegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag in Hamburg. Grund dafür sei die starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss in der Unterkunft für unbegleitete Minderjährige gewesen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner seien deshalb sehr aufgeregt gewesen. Die Einsatzkräfte gaben schließlich Entwarnung. Das Feuer hatten die Bewohner selbst schon vorm Eintreffen der Feuerwehr löschen können. Ein größerer Brand konnte verhindert werden. Die 53 Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Lüften des Hauses wieder in das Gebäude und ihre Wohneinheiten zurückkehren. Eine Person kam ins Krankenhaus, weil sie Rauch eingeatmet hatte. Insgesamt waren 65 Männer und Frauen der Feuerwehr im Einsatz.

