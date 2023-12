Mann wegen Attacke auf Ex-Frau und neuen Partner vor Gericht

Ein 52 Jahre alter Mann muss sich ab Donnerstag (9.00 Uhr) wegen zweifachen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Er soll am 20. Juni dieses Jahres in Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg seine Ex-Frau und deren neuen Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.