Prozess um Schuss durch Wohnungstür vor dem Abschluss

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal.

Aus mutmaßlich rechtsradikalen Motiven soll ein Mann versucht haben, seine Nachbarin mit einem Schuss durch ihre Wohnungstür zu töten. Der Prozess gegen den 49-Jährigen geht nun in die Schlussphase, am Donnerstag (9.15 Uhr) werden am Landgericht Hamburg zunächst die Plädoyers erwartet. Im Verlauf des Tages könnte auch das Urteil fallen, teilte das Gericht mit.