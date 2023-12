Nach einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochabend auf der Bahnstrecke zwischen Pinneberg und Elmshorn zu Behinderungen gekommen. Nach knapp drei Stunden meldete der private Betreiber Nordbahn dann um 21.15 Uhr, die Linie sei wieder frei, es komme aber weiter zu Verspätungen.

Verspätungen Feuerwehreinsatz in Tornesch: Radsatz an Zug muss abkühlen

In Tornesch war ein Nordbahn-Zug auf freier Strecke stehengeblieben, weil ein Radsatz offensichtlich heiß gelaufen war und abkühlen musste, wie eine Bahnsprecherin in Berlin sagte. Sicherheitshalber wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Später konnte der Zug dann weiterfahren. Wie viele Menschen in der Bahn saßen, konnte die Sprecherin nicht sagen. Der Vorfall hatte sich gegen 18.30 Uhr ereignet.

