Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hebt Jahresziele erneut an

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat zum Jahresende seine Ziele nochmals angehoben. Sowohl Umsatz als auch operative Gewinnmarge des Jahres 2023 dürften besser ausfallen als zuletzt in Aussicht gestellt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Lübeck mit.