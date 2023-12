Spezialkräfte nehmen zwei Verdächtige nach Raub fest

Spezialkräfte der Polizei haben in Moorrege (Kreis Pinneberg) zwei Verdächtige nach einem Raub festgenommen. Der Zugriff gegen den Mann und die Frau erfolgte am frühen Morgen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor sei der Raub angezeigt worden. Wegen der dort gemachten Angaben habe man den Einsatz der Spezialkräfte für nötig gehalten. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.