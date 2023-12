Heinold froh über Haushaltseinigung der Ampel-Koalition

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sieht nach der Haushaltseinigung der Bundesregierung noch Klärungsbedarf. Es sei gut, dass die Bundesregierung die Hürde genommen habe, sagte Heinold am Mittwoch in Kiel. „Es hat gedauert, aber jetzt hat es geklappt.“ Die Landesregierung müsse sich nun im Detail anschauen, was die einzelnen Maßnahmen für Schleswig-Holstein bedeuten.