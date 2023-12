Landtag gegen Enquete-Kommission für besseren Ostseeschutz

Wellen schlagen an den Ostseestrand.

Der Landtag wird keine Enquete-Kommission zum besseren Schutz der Ostsee einsetzen. Die FDP scheiterte am Mittwoch mit einer entsprechenden Forderung. Ganz am Anfang des Konsultationsprozesses wäre eine Kommission eine Möglichkeit gewesen, sagte die CDU-Umweltpolitikerin Cornelia Schmachtenberg. „Aber wir sind ja in dem Prozess schon weiter.“