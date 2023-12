Wolfgang Buschmann bleibt Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg. Der 63-Jährige wurde am Mittwoch von 47 der anwesenden 57 Mitglieder des Kreistages in Schleswig für eine weitere Amtszeit gewählt, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Der parteilose Politiker ist seit 2012 Landrat des Kreises und geht nun in seine dritte Amtszeit. Nach seiner Wahl dankte Buschmann den Mitgliedern des Kreistages für das entgegengebrachte Vertrauen. Er freue sich sehr, gemeinsam mit dem Kreistag und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung weiterhin daran arbeiten zu dürfen, den Kreis Schleswig-Flensburg durch die nächsten Jahre zu führen und zukunftsfähig aufzustellen, sagte er laut Mitteilung.