Kurzfristige Sperrung der A1:Schäden am Randstreifen

Wegen starker Schäden am Randstreifen wird die Autobahn 1 (Lübeck-Heiligenhafen) am Donnerstag in Nordrichtung zwischen Ratekau und Pansdorf im Kreis Ostholstein vorübergehend gesperrt. Die Bankettarbeiten sollen von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr dauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte. Im Bereich einer Baustelle seien wegen starker Niederschläge und Durchnässung bei starkem Lastwagenverkehr die Schäden aufgetreten. Die Umleitung ist von der Abfahrt Ratekau als U85 ausgeschildert.