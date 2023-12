Wieder tödlicher Unfall: Lkw erfasst beim Abbiegen Radler

Erneut ist ein Fahrradfahrer in Hamburg von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Lastwagen habe den Mann am Mittwochnachmittag im Stadtteil Wilhelmsburg beim Abbiegen erfasst, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Radfahrer sei noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst habe Spuren gesichert, sagte der Sprecher weiter.