Linke: Zu wenig Hilfe für Auszubildende durch den Senat

Die Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft haben dem rot-grünen Senat ein deutlich zu geringes Engagement beim Bau von Wohnheimplätzen für Auszubildende vorgeworfen. Angesichts der enormen Mieten könnten kaum noch junge Menschen aus anderen Regionen oder dem Ausland eine Ausbildung in der Hansestadt beginnen, klagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Olga Fritzsche, am Mittwoch. „Mit dem schleppenden Ausbau der Wohnheimplätze verschärft der Senat den von den Betrieben immer wieder beklagten Mangel an Auszubildenden noch zusätzlich.“