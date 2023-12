Anschlag geplant: Verteidigung fordert milde Strafen

Im Hamburger Staatsschutzverfahren gegen zwei Brüder aus Syrien, die einen Sprengstoffanschlag auf eine schwedische Kirche geplant haben sollen, hat sich die Verteidigung der beiden Männer für milde Strafen ausgesprochen. Konkrete Anträge hätten die Verteidiger in der Sitzung am Mittwoch nicht gestellt, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts. Der Verteidiger des 29 Jahre alten Angeklagten habe sich allerdings für „ein mildes Urteil“ ausgesprochen. Der Verteidiger des 24 Jahre alten Bruders habe sich für eine Freiheitsstrafe im bewährungsfähigen Bereich, also nicht über zwei Jahre, ausgesprochen.