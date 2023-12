Kienscherf attestiert Scholz bei Haushalt Führungsstärke

Der Fraktionschef der SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft, Dirk Kienscherf, hat die Einigung der Spitzen der Berliner Ampel-Koalition über den Bundeshaushalt 2024 gelobt. „Es ist gut, dass der Bundeskanzler Führungsstärke bewiesen hat“, erklärte er am Mittwoch. „Dass es angesichts der angespannten Haushaltslage Einsparungen geben muss, ist leider unumgänglich.“ Keine Bundesregierung nehme gerne Einsparungen in Milliardenhöhe vor, „insbesondere wenn sie sich in so hohem Maße dem gesellschaftlichen Fortschritt verschrieben hat wie diese Koalition“, sagte er.