Mann greift Polizisten bei Festnahme an

Bei einer Festnahme hat ein 63 Jahre alter Mann in Lübeck einen Polizisten angegriffen. Eine Streifenwagenbesatzung habe den Mann am Dienstagabend in seiner Wohnung aufgesucht, um einen Haftbefehl zu vollstrecken, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 63-Jährige habe sich mit den Maßnahmen nicht einverstanden erklärt und einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Anschließend kam es den Angaben zufolge zu einem Handgemenge. Der 63-Jährige konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der Polizist und der Mann wurden leicht verletzt, hieß es.