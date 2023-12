Zoll: 84 illegal Beschäftigte in Lebensmittelbetrieb

Elmshorn/Kaltenkirchen (dpa/lno). Der Zoll hat bei einem Lebensmittelbetrieb in Schleswig-Holstein 84 illegal beschäftigte Arbeitskräfte ermittelt. Die Personen halten sich unrechtmäßig in Deutschland auf oder konnten keine Arbeitsgenehmigung vorlegen, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Die Kontrollen in den beiden Unternehmensstandorten im Raum Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) seien eine der umfangreichsten Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Itzehoe in diesem Jahr.

An dem Einsatz in der Nacht zu Mittwoch seien rund 170 Zöllner mit Unterstützung von Bundespolizei und Ausländerbehörde beteiligt gewesen. Vorausgegangen sei ein anonymer Hinweis auf 30 mutmaßlich illegal beschäftigte Personen im Logistikbereich des Unternehmens. Schon bei der Prüfung von Geschäftsunterlagen ergaben sich den Angaben zufolge Hinweise. Der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bei Subunternehmen habe sich verstärkt.

In der Nacht wurden nach Angaben des Zolls 344 Arbeitnehmer von 13 Firmen kontrolliert. Dabei wurde neben Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht, das Mindestlohngesetz und die Sozialversicherungspflicht auch vier Personen festgestellt, die zur Festnahme ausgeschrieben waren.

