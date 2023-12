Nasses, kaltes Winterwetter im Norden

Auf nasses Winterwetter müssen sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein einstellen. Der Himmel wird laut Deutschem Wetterdienst am Mittwoch stark bewölkt sein und es wird immer wieder schauerartig verstärkten Regen geben. Anfangs ist in Richtung Norden auch Schneeregen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei drei bis sechs Grad.

Entlang der Ostseeküste und auf den Inseln werden tagsüber Windböen mit rund 55 Stundenkilometern Geschwindigkeit erwartet, auf Helgoland sind zeitweise auch stürmische Böen mit rund 65 Stundenkilometern möglich.

Am Abend lassen erst die Winde und dann in der Nacht zum Donnerstag auch der Regen nach. Die Temperaturen gehen runter auf plus zwei bis minus zwei Grad. Achtung: Glättegefahr.

Am Donnerstag gibt es viele Wolken, aber Regen kommt erst abends von der Nordsee kommend auf. Die Höchstwerte erreichen am Nachmittag zwei bis fünf Grad.

