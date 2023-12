„Mehr als eine warme Mahlzeit“: Weihnachten für Obdachlose

Unter dem Motto „Mehr als eine warme Mahlzeit“ konnten am Dienstagabend wieder mehr als 450 Obdachlose und weitere bedürftige Hamburger eine Weihnachtsfeier in der Fischauktionshalle feiern. Neben einem Drei-Gänge-Menü mit Getränken gab es auch ein Showprogramm mit dem Hamburger Gospel Train, dem Chor Vorstadtwibes und Auftritten von Peter Sebastian & Friends sowie Sänger Ingo Pohlmann. „So können die Menschen, an die so oft keiner denkt, für ein paar Stunden ihrem Alltag entfliehen, die weihnachtliche Atmosphäre genießen und sich verwöhnen lassen“, sagte Initiator Sven Flohr vom Friends Cup Förderverein.