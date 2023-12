Lübecks Interimscoach mit Fokus auf Abwehr

Lübeck (dpa/lno). Nach dem Aus von Trainer Lukas Pfeiffer beim VfB Lübeck will Interimscoach Bastian Reinhardt den Drittligisten stellenweise verändern. „Ich habe beim Training ganz deutlich gespürt, dass jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat“, sagte Reinhardt am Dienstag. „Natürlich werden wir Sachen verändern“, meinte der frühere HSV-Profi mit Blick auf die Verteidigung. Die Abwehr ist bislang das größte Sorgenkind des VfB. „Ich glaube, dass es uns gelingen muss, da noch mehr Energie, gerade im defensiven Bereich, loszutreten.“

Der Club steht nach 18 Spieltagen auf dem 17. Tabellenplatz. „Für uns ist es so, dass die Plätze über dem Strich nicht so weit entfernt sind und es darum geht, nach Möglichkeit Anschluss zu halten“, sagte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms. Nach wie vor sei man zu 100 Prozent davon überzeugt, genug Potenzial für den Klassenerhalt zu besitzen. Auf den Tabellen-16. haben die Hanseaten vier Punkte Rückstand.

Der neue Cheftrainer solle „eine ganz starke Führungspersönlichkeit“ mitbringen und „ein paar Jahre Erfahrungen auf diesem Niveau gesammelt“ haben, sagte Harms. Reinhardt, der zuvor als Co-Trainer beim VfB tätig war, soll das Team in den anstehenden letzten beiden Spielen vor der Winterpause als Verantwortlicher betreuen.

Für die anstehenden Begegnungen forderte der 48 Jahre alte Reinhardt „mehr Einsatz und auch Schärfe“. Der VfB trifft am Freitag (19.00 Uhr/Magenta Sport) an der Hafenstraße auf Rot-Weiss Essen. „Das gehört natürlich zu den Highlight-Spielen in der dritten Liga“, sagte Reinhardt. „Das wollen wir zum Highlight-Spiel für uns machen.“

